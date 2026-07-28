Falconara sbanda e si schianta contro un platano con la Fiat 500 | conducente morto sul colpo

Un uomo di circa 70 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua Fiat 500 e aver sbattuto contro un platano lungo via Clementina, vicino allo stabilimento Fileni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e non c’è stato modo di salvare il conducente. La vettura si è schiantata contro l’albero, causando la morte immediata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

FALCONARA – Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero a bordo strada. Non c'è stato nulla da fare per un uomo di circa 70 anni, morto nel tardo pomeriggio di oggi dopo un violento incidente avvenuto lungo via Clementina, nei pressi dello stabilimento Fileni. La vittima era alla guida della sua Fiat 500 e viaggiava da sola quando, poco prima delle 18, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato terminando la corsa contro un platano. I soccorsi A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all'incidente e hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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