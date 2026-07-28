Il 19 luglio 2026, un uomo è deceduto a Bologna durante un intervento di polizia. La sua morte è stata filmata da diverse telecamere, inclusa una bodycam di uno degli agenti presenti. In un altro video, si vedono quattro passanti che aiutano gli agenti nel corso dell’operazione.

Il 19 luglio 2026 Abderrahim Fakir è morto a Bologna durante un intervento della polizia. I suoi ultimi istanti di vita sono stati immortalati da numerosi video, tra cui quello registrato dalla bodycam di uno degli agenti. Le immagini di una telecamera di sorveglianza della zona mostrano la presenza di altre 4 persone, si tratterebbe di alcuni passanti, che avrebbero aiutato i militari a immobilizzare il 42enne in seguito deceduto. La telecamera che ha ripreso la tragedia di Bologna Dei passanti avrebbero aiutato gli agenti Tutti i video sul caso di Abderrahim Fakir La telecamera che ha ripreso la tragedia di Bologna Sulla morte di Abderrahim Fakir è stato aperto un fascicolo d’inchiesta modello 45-bis per omicidio colposo, dove sono stati iscritti preliminarmente i 2 agenti di polizia e i sanitari del 118 intervenuti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fakir morto a Bologna, una telecamera forse ha ripreso tutto: in un altro video 4 passanti aiutano gli agenti

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Muore durante un intervento della polizia a Bologna. Cosa è successo: la ricostruzione

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