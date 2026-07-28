Nel pomeriggio di ieri a Faenza, una donna ha annunciato l’intenzione di suicidarsi, ma è stata salvata dalla Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti scavalcando il cancello di casa e sono riusciti a bloccare la donna prima che potesse compiere il gesto. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

E’ stato evitato un dramma nel pomeriggio di ieri a Faenza, dove una giovane donna è stata salvata dalla Polizia di Stato dopo aver annunciato la volontà di togliersi la vita. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestività e alla professionalità degli agenti, che sono riusciti a soccorrere la donna e ad affidarla alle cure dei sanitari. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 27 luglio a Faenza. La segnalazione è arrivata quando una giovane donna ha comunicato telefonicamente la propria intenzione di compiere un gesto estremo.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Faenza, tentato suicidio sventato in extremis: poliziotti scavalcano il cancello e salvano una donna

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