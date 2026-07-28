Fabrizio Corona condannato al pagamento di 17mila€ abbandonò suv in autostrada per guasto ma era solo senza benzina

Notizia in breve

Un uomo è stato condannato al pagamento di 17.000 euro in relazione a un veicolo abbandonato in autostrada nel dicembre 2023. La Jeep Wrangler lasciata in strada era rimasta senza benzina, ma inizialmente si era detto fosse un problema di guasto. La vicenda coinvolge anche fatture insolute, e il Tribunale di Milano ha confermato la condanna e le spese legali a favore di una società di autonoleggio, respingendo l’opposizione presentata dalla società proprietaria del veicolo.