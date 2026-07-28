Fabrizio Corona condannato al pagamento di 17mila€ abbandonò suv in autostrada per guasto ma era solo senza benzina
Un uomo è stato condannato al pagamento di 17.000 euro in relazione a un veicolo abbandonato in autostrada nel dicembre 2023. La Jeep Wrangler lasciata in strada era rimasta senza benzina, ma inizialmente si era detto fosse un problema di guasto. La vicenda coinvolge anche fatture insolute, e il Tribunale di Milano ha confermato la condanna e le spese legali a favore di una società di autonoleggio, respingendo l’opposizione presentata dalla società proprietaria del veicolo.
La decisione riguarda la vicenda della Jeep Wrangler abbandonata nel dicembre 2023 e alcune fatture rimaste insolute: il giudice ha confermato penale, risarcimento e spese legali a favore della società di autonoleggio Il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione presentata da Atena Srl, s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Benzina.
Fabrizio Corona: Dentro la Notizia
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Fabrizio Corona dovrà pagare 17mila euro per aver abbandonato una Jeep in autostrada senza benzina
Leggi anche: Fabrizio Corona dovrà risarcire una società di noleggio: 17mila euro per aver abbandonato un Suv in autostrada
Temi più discussi: Fabrizio Corona dovrà pagare 17 mila euro per aver abbandonato una Jeep in autostrada senza benzina; Abbandonò il Suv in autostrada, Fabrizio Corona dovrà pagare 17mila euro: la decisione del Tribunale di Milano; GRAN PREMIO CITTÀ DI CORRIDONIA: IL 13 AGOSTO FABRIZIO CORONA OSPITE D'ONORE DELLA GESTIONE CAROLI TRA GRANDE INTRATTENIMENTO E AMORE PER IL CAVALLO; Caso Equalize, 74 indagati e 832 spiati, in 6 patteggiano.
Il tribunale di Milano ha respinto l'opposizione presentata da Atena Srl, società riconducibile alla famiglia di Fabrizio Corona, confermando il pagamento di 15 mila euro di penale e 2.500 euro di spese legali nei confronti di una società di autonoleggio. La vice facebook
Nuovo accordo con i giudici per Fabrizio Corona: patteggia per bancarotta e risarcisce reddit
Fabrizio Corona condannato a pagare 17mila euro per il Suv abbandonato: svelato il motivo della liteIl re dei paparazzi dovrà pagare circa 17mila euro per la vicenda del Suv abbandonato in autostrada: ecco cosa è successo e il motivo della lite. alfemminile.com
Fabrizio Corona condannato a pagare 17 mila euro: il caso dell’auto abbandonata in autostradaFabrizio Corona torna al centro dell’attenzione, questa volta per una vicenda giudiziaria legata al noleggio di un’automobile. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto l’opposizione presentata dalla ... mondotv24.it