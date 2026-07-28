Fabregas | Liberali ha qualità importanti Mancini? Proveremo ad aiutare la Nazionale

Cesc Fabregas ha commentato le qualità di Liberali, sottolineando l'importanza delle sue caratteristiche. Ha anche detto che si farà il possibile per aiutare la Nazionale. La nuova stagione del Como partirà con la Como Cup, che si svolgerà domani. La squadra affronterà Al Ula e Villarreal nelle prime partite ufficiali della stagione.

Fabregas svela: «Liberali ha qualità importanti. Mancini? Proveremo ad aiutare la Nazionale». Le sue dichiarazioni. La Como Cup segnerà l’avvio ufficiale della nuova stagione del Como, che da domani tornerà in campo per affrontare Al Ula e Villarreal nelle prime sfide dell’annata. A presentare la versione 20262027 dei lariani è stato il confermatissimo allenatore Cesc Fàbregas, protagonista in conferenza stampa. Il tecnico ha illustrato le mosse di mercato compiute finora dal club, le limitazioni che hanno inciso sulla costruzione della rosa, il ruolo previsto per il nuovo acquisto Liberali e, soprattutto, ha inviato un messaggio di apertura al nuovo ct dell’Italia, Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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