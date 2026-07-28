Ex Ilva si valuta la chiusura degli impianti

Da lapresse.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che riguarda l’ex Ilva di Taranto, riaccendendo la discussione sulla possibilità di chiudere gli impianti. La decisione apre uno scenario di incertezza per lo stabilimento siderurgico, attualmente al centro di un procedimento giudiziario. Le autorità stanno valutando le implicazioni di questa sentenza, che potrebbe portare a nuove misure di tutela ambientale o a interventi di chiusura temporanea o definitiva. La questione resta al centro di un acceso dibattito pubblico e legale.

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L’ex Ilva e Taranto ancora nella bufera. Ora si valuta la chiusura degli impianti. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano per il grande siderurgico tarantino si apre di nuovo uno scenario complesso. Da un lato la vendita, ancora in ballo tra il Gruppo Flacks e gli indiani di Jindal; dall’altro la questione mai risolta della messa in sicurezza con la riduzione delle emissioni inquinanti su cui si concentra la decisione giudiziaria, offrendo un timing di 90 giorni oltre i quali si prefigura lo stop dell’area a caldo. Intanto il governo, nell’ultimo consiglio dei ministri, ha messo a punto un altro stanziamento di 100 milioni di euro per consentire allo stabilimento di proseguire le attività. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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