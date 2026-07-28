ex ilva si valuta la chiusura degli impianti

Notizia in breve

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che riguarda l’ex Ilva di Taranto, riaccendendo la discussione sulla possibilità di chiudere gli impianti. La decisione apre uno scenario di incertezza per lo stabilimento siderurgico, attualmente al centro di un procedimento giudiziario. Le autorità stanno valutando le implicazioni di questa sentenza, che potrebbe portare a nuove misure di tutela ambientale o a interventi di chiusura temporanea o definitiva. La questione resta al centro di un acceso dibattito pubblico e legale.