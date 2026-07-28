Nessun commento sulla sospensione delle attività dell’ex Ilva di Taranto da parte dei giudici. Un rappresentante ha osservato solo una “strana sincronia” tra il calendario del governo, che ha incontrato i sindacati, e quello delle decisioni giudiziarie. La questione riguarda le misure adottate per l’impianto, ma non sono state fornite ulteriori spiegazioni o commenti ufficiali.

Nessun commento sulla decisione dei giudici in merito alla sospensione delle attività produttive dell’ex Ilva di Taran to. Soltanto la considerazione della “strana sincronia” tra il calendario del governo (che oggi ha incontrato i sindacati) e quello delle toghe. È la valutazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in apertura del tavolo sull’ex Ilva a Palazzo Chigi. Il verdetto dei giudici è arrivato alla vigilia del tavolo programmato con le rappresentanze sindacali. Ex Ilva, Mantovano: nessun commento solo strana sincronia tra la sentenza e il calendario del governo. “Abbiamo appreso del decreto della Corte d’Appello di Milano, il cui dispositivo inibisce le attività produttive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ex Ilva, Mantovano: “Non commentiamo le sentenze, strana sincronia però con il calendario del governo”

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