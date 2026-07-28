ex ilva i sindacati proclamano otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti

I sindacati di Fim, Fiom e Uilm hanno annunciato uno sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, accompagnato da assemblee con i lavoratori. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro a Palazzo Chigi.

Sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. È quanto hanno deciso, e comunicato, i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Uilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto a un confronto nel mese di agosto., La costituzione immediata di un tavolo tecnico, già a partire da martedì prossimo (4 agosto, ndr), con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei Ministeri interessati, al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre al più presto al confronto a Palazzo Chigi: è la proposta lanciata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla conclusione del confronto sull'ex Ilva con i sindacati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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