EURO 2032 restyling da 130 milioni per lo Stadio Olimpico | Roma punta alla finale

Notizia in breve

Lo Stadio Olimpico di Roma sta per essere rinnovato con un investimento di 130 milioni di euro. I lavori di restyling sono finalizzati a preparare lo stadio per ospitare la finale di EURO 2032. La ristrutturazione prevede interventi di ammodernamento e miglioramento delle strutture, con l’obiettivo di rendere l’impianto più funzionale e in linea con le esigenze della competizione. Il progetto si concentra sulla valorizzazione dell’area e sulle infrastrutture dello stadio.