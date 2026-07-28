EURO 2032 restyling da 130 milioni per lo Stadio Olimpico | Roma punta alla finale
Lo Stadio Olimpico di Roma sta per essere rinnovato con un investimento di 130 milioni di euro. I lavori di restyling sono finalizzati a preparare lo stadio per ospitare la finale di EURO 2032. La ristrutturazione prevede interventi di ammodernamento e miglioramento delle strutture, con l’obiettivo di rendere l’impianto più funzionale e in linea con le esigenze della competizione. Il progetto si concentra sulla valorizzazione dell’area e sulle infrastrutture dello stadio.
EURO 2032, lo Stadio Olimpico mette in atto un restyling da 130 milioni di euro per puntare alla finale della competizione. Lo Stadio Olimpico di Roma si prepara a una profonda opera di rinnovamento in vista di EURO 2032. Con l’obiettivo di consolidare la propria candidatura tra i cinque impianti italiani prescelti e di contendere a Istanbul l’organizzazione della finalissima del torneo, l’impianto capitolino si appresta a un imponente intervento infrastrutturale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il piano prevede un investimento complessivo di circa 130 milioni di euro, finanziato dalla società pubblica Sport e Salute, proprietaria della struttura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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