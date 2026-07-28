Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi, 28 luglio 2026, alle ore 20,30 si è tenuta l’estrazione del concorso VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta, necessari per vincere una casa. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria permette di ottenere una casa indovinando correttamente i numeri estratti.