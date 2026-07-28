Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 luglio 2026
Oggi, 28 luglio 2026, alle ore 20,30 si è tenuta l’estrazione del concorso VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta, necessari per vincere una casa. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria permette di ottenere una casa indovinando correttamente i numeri estratti.
Estrazione VinciCasa oggi 28 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 28 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 28 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 27 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 26 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 25 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 24 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 23 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 28 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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