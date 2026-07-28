Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 28 luglio 2026

Alle 20 di oggi, martedì 28 luglio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. L'estrazione riguarda il numero 120 del Lotto del 2026. Sono stati annunciati anche i numeri estratti per il 10eLotto, senza ulteriori dettagli sui numeri vincenti.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 28 luglio 2026. Oggi, martedì 28 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 120 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 28 luglio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 120 d el 28 luglio 2026 (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it si declina ogni... 🔗 Leggi su Tpi.it

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