Alle 20 di oggi, giovedì 28 maggio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Per il Lotto, sono stati annunciati i numeri dell’estrazione numero 85 del 2026. Per il 10eLotto, sono stati comunicati i numeri estratti. Nessuna altra informazione sui numeri estratti è ancora disponibile.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 28 maggio 2026. Oggi, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 85 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 28 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 85 d el 28 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 28 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 22 Maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 28 marzo 2026Oggi, sabato 28 marzo 2026, alle ore 20, si sono svolte le estrazioni del Lotto numero 51 e del 10eLotto.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 28 aprile 2026Oggi, martedì 28 aprile 2026, alle ore 20, si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto.

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 maggio: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, martedì 19 maggio 2026; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 26 maggio 2026.

Lotto e 10eLotto del 26 maggio: i numeri vincenti - Cronache - La fortuna fa tappa su più ruote nell’estrazione di martedì 26 maggio 2026. Napoli protagonista con il 60, Bari lancia il 37 e il 35, mentre al 10eLotto il 37 conquista sia il Numero Oro si… x.com

Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026In palio questa sera una tesoro da 170 milioni e 800mila euro destinati a chi azzeccherà la sestina vincente. Segui in diretta l’estrazione a partire dalle 20 ... ilgiorno.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 maggio 2026: numeri vincenti e quoteIn diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di giovedì 28 maggio 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera ... ilmattino.it