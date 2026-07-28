Per fortuna che Ilary se la sta godendo a Saint Tropez con il suo Bastian e che in testa ha (si spera) solo le prossime nozze con lui, visto che da settembre sarà ufficialmente libera di riaccasarsi, perché le ultime disposizioni legali in merito al divorzio-gate con Totti non giocano molto a suo favore: prima il giudice ha deciso per il taglio dell’assegno di mantenimento dei figli, visto che Cristian e Chanel sono ormai grandi e in parte economicamente indipendenti – entrambi lavorano e percepiscono reddito-. Poi Iovino ha confermato in tribunale di aver avuto una relazione con lei, quando era ancora sposata con Francesco, smentendo così la versione rilasciata attraverso il docu-film Unica, in cui si parlava solo di chiacchiere e caffè. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Estate amara per Ilary: tagliato il mantenimento e Iovino conferma la liason

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