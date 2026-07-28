Sequestrato il Grand Hotel di Riccione, che era fallito da tre anni ma continuava a ricevere turisti in nero. La struttura gestiva pagamenti in contanti e operava senza licenza, nonostante la revoca ufficiale. Le autorità hanno chiuso l’hotel e avviato le procedure di sequestro. La decisione arriva dopo controlli e verifiche sulla conformità normativa. Nessuna comunicazione ufficiale sui soggetti coinvolti o sulle eventuali sanzioni.

Era fallito dal 2023, ma il Grand Hotel di Riccione proseguiva le sue attività in nero ospitando turisti e gestendo i pagamenti in contanti nonostante la revoca della licenza e la non conformità normativa. Lo ha scoperto la Procura di Rimini, che ha posto sotto sequestro penale la struttura e iscritto al registro degli indagati per bancarotta fraudolenta sei persone tra cui l’ex amministratore Gianni Andreatta, 75enne trevigiano formalmente residente a Cuba ma domiciliato a Riccione, e alcuni collaboratori e prestanome. La Guardia di finanza ha fatto irruzione martedì mattina per eseguire il decreto di sequestro preventivo d’urgenza di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Era fallito da tre anni, ma continuava a ospitare turisti in nero: sequestrato il Grand Hotel di Riccione

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