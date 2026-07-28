Enzo Miccio l’annuncio improvviso dopo la morte dell’ex fidanzato
Enzo Miccio è da anni uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana quando si parla di matrimoni, eleganza e bon ton. Wedding planner tra i più apprezzati del Paese, ha costruito una carriera di successo trasformando la sua passione per gli eventi in un marchio personale, diventando un punto di riferimento nel settore e conquistando il pubblico anche grazie ai numerosi programmi televisivi. Nel corso degli anni il suo percorso professionale è andato di pari passo con quello televisivo. Da “Ma come ti vesti?” fino alle più recenti esperienze sul piccolo schermo, compreso il ruolo di co-conduttore di Domenica In, Miccio ha saputo reinventarsi senza mai perdere lo stile che lo contraddistingue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Enzo Miccio, la vita privata tra l’amore dopo la perdita dell’ex compagno e il primo bacio con una donnaEnzo Miccio ha raccontato di aver ritrovato l’amore dopo la perdita dell’ex compagno, vivendo un momento di rinascita sentimentale.
"Ma come ti vesti?!": il ritorno che tutti aspettavano è realtà. L'annuncio di Enzo Miccio e Carla GozziIl programma televisivo ‘Ma Come Ti Vesti?!’ tornerà in onda, come annunciato da Enzo Miccio e Carla Gozzi.
Temi più discussi: Enzo Miccio ha un nuovo amore dopo la scomparsa del suo ex compagno Laurent Miralles; La paura di ammalarmi e morire mi assale quotidianamente. Penso tutti i giorni al fatto che questa vita finirà e che una mattina non ci saremo più.: la confessione di Enzo Miccio; Enzo Miccio cambia immagine: Pensavano fossi antipatico; Enzo Miccio, la vita privata: il nuovo fidanzato, la morte del compagno e il matrimonio con una donna.
Dopo un periodo di grande dolore, Enzo Miccio ha finalmente ritrovato l’amore. Per il wedding planner questo è un periodo d’oro. In autunno tornerà sul piccolo schermo al fianco di Carla Gozzi, in una nuova versione del Ma come ti vesti? che lo rese amato al facebook
Non farò il cupido della situazione, dice Steffy. Perché lei vuole essere l'Enzo Miccio della situazione. #twittamibeautiful x.com
Dopo la scomparsa dell’ex compagno, Enzo Miccio ritrova l’amore con un fidanzato segreto: stanno insieme anche sul lavoro ed è bellissimoEnzo Miccio vive un momento d’oro. Ha ritrovato l’amore con un nuovo fidanzato misterioso e torna in tv con il progetto a lui più caro ... dilei.it
Enzo Miccio ha un nuovo amore: da un anno e mezzo insieme e anche colleghiEnzo Miccio ha un nuovo amore e lo ha raccontato in un’intervista: il conduttore di Ma come ti vesti? ha spiegato di essere legato ... bigodino.it