Da lunedì 3 agosto entra in vigore la nuova Zona a Traffico Limitato nel centro storico, con l’attivazione definitiva dei varchi elettronici. Le multe scatteranno da questa data e si applicheranno a chi attraversa l’area senza autorizzazione. La decisione segue diversi rinvii, sperimentazioni e discussioni pubbliche. Le autorità hanno confermato che i controlli elettronici saranno operativi e in funzione per monitorare l’accesso alla ZTL.

Ci siamo: dopo slittamenti, rinvii, sperimentazioni e accese polemiche, da lunedì prossimo 3 agosto i varchi elettronici per il controllo della Zona a Traffico Limitato del centro storico entreranno in funzione in via definitiva. Di conseguenza, ogni circolazione non autorizzata comporterà l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. L’ultimo giorno di test sperimentale sarà dunque domenica 2 agosto, data in cui terminerà la fase di monitoraggio del nuovo sistema telematico. Questa prima fase ha permesso finora agli organi competenti di verificare il corretto funzionamento delle telecamere e, al contempo, ha dato modo alla cittadinanza di abituarsi gradualmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Entra in vigore la nuova ZTL. Dal 3 agosto scattano le multe

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