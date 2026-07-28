Il Tolentino ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori, Oliveira e Bonvin, come rinforzi per la prossima stagione. I due atleti sono stati tesserati dalla squadra e si uniscono al roster ufficiale. La società ha reso noto l’arrivo dei nuovi rinforzi, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche.

Il Tolentino ufficializza altri due importanti rinforzi in vista della nuova stagione. La società cremisi ha infatti annunciato gli arrivi di Nicolas Rodriguez Oliveira, difensore centrale uruguaiano classe 1998, reduce da un’ottima stagione in Eccellenza con la maglia della Fermana, e di Santino Bonvin, attaccante argentino classe 2005, protagonista nello scorso campionato con il Matelica. Due operazioni che avvicinano il completamento della rosa a disposizione dell’allenatore Paolo Passarini. Rodriguez Oliveira va a rinforzare un reparto difensivo che, pur avendo confermato gran parte degli interpreti della passata stagione, necessitava di un centrale con esperienza, fisicità e affidabilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Due rinforzi per il Tolentino. Tesserati Oliveira e Bonvin

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