Una cantante molto nota è scomparsa, e le autorità hanno lanciato un appello urgente per rintracciarla. La sua assenza ha suscitato grande preoccupazione tra fan e collaboratori. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire la vicenda. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle circostanze della scomparsa. La cantante non è più raggiungibile tramite i canali di contatto abituali. La polizia sta cercando di raccogliere tutte le informazioni possibili sulla sua ultima presenza nota.

Un drammatico appello sta scuotendo in queste ore il mondo della musica, unendo fan e collaboratori nella speranza di fare luce su una vicenda avvolta nel mistero. Una celebre e amatissima icona del folk psichedelico americano risulta infatti irreperibile da circa otto mesi. L’allarme è stato lanciato da amici storici ed ex collaboratori, profondamente preoccupati per la sorte della donna, la quale soffre di demenza senile ed è stata dimessa otto mesi fa da una struttura di assistenza per anziani sotto la supervisione del suo tutore legale. Da quel momento, ogni tentativo di mettersi in contatto con lei o con chi si occupa della sua tutela è fallito nel vuoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È scomparsa”. Musica sotto shock, la famosissima cantante non si trova più: appello disperato

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