Un'attrice statunitense nota per il ruolo di Jia nella saga di Godzilla è stata trovata senza vita. La sua morte ha suscitato shock nel mondo del cinema internazionale, che ora si interroga sulle circostanze di questa scomparsa improvvisa. La giovane artista era molto conosciuta per la sua interpretazione e la sua presenza sul grande schermo. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando il pubblico e i colleghi increduli.

l mondo del cinema internazionale è in lutto per la scomparsa di Kaylee Hottle, la giovane attrice statunitense diventata celebre grazie al ruolo di Jia nella saga di Godzilla vs. Kong. La promessa di Hollywood è morta a soli 19 anni in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nello Stato del Maryland. La tragedia si è consumata nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio, quando l’auto sulla quale la giovane viaggiava come passeggera è uscita di strada, terminando la propria corsa contro un canale di scolo. Le gravissime ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Secondo quanto riferito dall’ Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, l’incidente è avvenuto intorno alle 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Trovata senza vita”. Cinema sotto shock, la famosissima star è morta giovanissima

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