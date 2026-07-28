Duello a distanza Meloni-Schlein premier tira fuori caso Ranucci | Leader Pd fece insinuazioni sul governo

La premier ha citato un caso legato a un giornalista coinvolto in un attentato, accusando la leader del Pd di aver fatto insinuazioni sul governo in merito. Durante una visita in Val di Susa, Meloni ha menzionato questa vicenda, evidenziando le divergenze con la segretaria del partito di opposizione. La discussione si è inserita in un confronto più ampio tra i due leader, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle accuse.

La visita a sorpresa di Meloni in Val di Susa diventa l'occasione per la premier di ingaggiare uno scontro a distanza anche con la leader del Pd Schlein sull'attentato a Ranucci. Meloni attacca: "Ha gettato ombre sul Governo e sull’Italia". La replica: "Non ho fatto nessun collegamento tra il governo e i mandanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Attacco di Trump a Meloni, Schlein: Condanniamo l'accaduto, nessuno può minacciare il governo

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