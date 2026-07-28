Due giovani avevano tentato il suicidio di coppia. Lui è finito in condizioni gravissime e ha subito un intervento chirurgico all’ospedale di Circolo di Varese. La donna, di 30 anni, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio del compagno. Attualmente si trova in custodia, mentre il ragazzo resta in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Varese, 28 luglio 2026 – Una donna di 30 anni è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio del consenziente dopo che il compagno, gravemente ferito, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Circolo di Varese, dove resta ricoverato in prognosi riservata. I fatti risalgono a sabato mattina, all'interno di un appartamento della città. La ricostruzione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero deciso di togliersi la vita insieme. Per mettere in atto il loro proposito si sarebbero procurati reciprocamente delle ferite utilizzando una lametta da barba. La situazione è però precipitata quando l'uomo ha iniziato a perdere una quantità ingente di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due fidanzati tentanto un suicidio di coppia, lui finisce gravissimo in ospedale e lei indagata per tentato omicidio

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Penjual Sayur Di Pasar Tak Tersentuh, Ternyata Bos Tersembunyi Dan Anak Miliarder

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