Due fidanzati tentanto un suicidio di coppia lui finisce gravissimo in ospedale e lei indagata per tentato omicidio

Da ilgiorno.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani avevano tentato il suicidio di coppia. Lui è finito in condizioni gravissime e ha subito un intervento chirurgico all’ospedale di Circolo di Varese. La donna, di 30 anni, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio del compagno. Attualmente si trova in custodia, mentre il ragazzo resta in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Varese, 28 luglio 2026 –  Una donna di 30 anni è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio del consenziente dopo che il compagno, gravemente ferito, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Circolo di Varese, dove resta ricoverato in prognosi riservata. I fatti risalgono a sabato mattina, all'interno di un appartamento della città. La ricostruzione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due  avrebbero deciso di togliersi la vita insieme. Per mettere in atto il loro proposito si sarebbero procurati reciprocamente delle ferite utilizzando una lametta da barba.  La situazione è però precipitata quando l'uomo ha iniziato a perdere una quantità ingente di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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