Don Pasquale Ferone ha composto “Il tuo sogno”, un brano che affronta temi come l’amore e la responsabilità. La musica accompagna una riflessione sui sogni che persistono, diventando parte delle decisioni di ogni giorno. La composizione si focalizza su come i sogni possano evolversi e influenzare le scelte personali, senza approfondimenti su altre componenti del progetto o dettagli sulla produzione.

Ci sono sogni che svaniscono alle prime luci del mattino e altri che, invece, continuano a camminare accanto a noi, trasformandosi lentamente in desideri, responsabilità e scelte quotidiane. È da questa seconda forma di sogno, capace di superare i confini dell’immaginazione per diventare un progetto condiviso, che prende vita “Il tuo sogno”, il nuovo brano di Don Pasquale Ferone, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 Luglio 2026. Con questa nuova pubblicazione, la settantunesima della sua produzione discografica, il sacerdote e cantautore prosegue il proprio percorso nella musica cristiana, affidando ancora una volta alla canzone un messaggio di fede, pace, amore e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Don Pasquale Ferone firma “Il tuo sogno”, una riflessione musicale su amore e responsabilità

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