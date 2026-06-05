Dalla fragilità alla speranza | Don Pasquale Ferone firma una nuova pagina di musica cristiana con Cose Nuove

Notizia in breve

Un artista della musica cristiana ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album, intitolato “Cose Nuove”. L’opera include diverse tracce che riflettono un percorso di crescita e rinnovamento spirituale. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo mese, senza indicazioni di date precise. La produzione è stata curata da un’etichetta indipendente e il disco sarà distribuito sia in formato digitale che fisico. La copertina mostra un’immagine simbolica di rinascita e speranza.