Dobbiamo smettere di inseguire la carota che ci viene agitata davanti Perché alla fine quella carota verrà usata per colpirci Non voglio far parte di un’industria Non faccio affari | così Kristen Stewart

Da ilfattoquotidiano.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kristen Stewart ha dichiarato di voler evitare di partecipare a un settore industriale, affermando: “Non faccio affari”. Nel frattempo, Cate Blanchett interpreta un’esperta di fondali marini, Seth Rogen doppia un gatto telepatico e Kristen Stewart passa da ruoli horror a una commedia che coinvolge amicizia, erba e incontri con creature aliene.

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Cate Blanchett che fa la “esperta di fondali marini”, Seth Rogen che presta la voce a un gatto telepatico, e Kristen Stewart che passa dall’essere musa dell’horror d’autore a protagonista di una commedia demenziale sull’amicizia, l’erba e un tocca-e-fuggi con creature aliene. È “ The Wrong Girls ”, uno dei titoli più chiacchierati dell’estate cinematografica 2026, in arrivo nelle sale americane il 14 agosto e targato Neon. Frankie (Kristen Stewart) e Molly (Alia Shawkat) sono due amiche del cuore, squattrinate e praticamente fuse in un’unica entità dopo dieci anni di canne fumate insieme e scelte sbagliate co-firmate a vicenda. La loro vita, fatta di stipendi che non bastano mai e responsabilità rimandate all’infinito, viene sconvolta quando un caso di scambio di persona le trascina in un vortice di guai molto più grandi di loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Dobbiamo smettere di inseguire la carota che ci viene agitata davanti. Perché, alla fine, quella carota verrà usata per colpirci. Non voglio far parte di un’industria. Non faccio affari”: così Kristen Stewart
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