La cronologia dell' acqua recesione | Kristen Stewart ci sa fare anche da regista

L'attrice ha diretto il suo primo film, portando sul grande schermo la storia vera e drammatica di Lidia Yuknavitch. Il film si concentra sulla cronologia dell'acqua e sulla recesione, temi centrali nella narrazione. La regista ha scelto di raccontare questa vicenda con un approccio intenso e coinvolgente, evidenziando la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso il cinema. La produzione si basa su eventi reali e si focalizza sulla vita della protagonista e sul suo percorso personale.

L'attrice porta sul grande schermo la storia - drammatica e vera - di Lidia Yuknavitch per un esordio sentito e potente. Ottimi Imogen Poots e Jim Belushi C'è già una forte idea di narrazione nel cinema di Kristen Stewart. A tratti furente, sicuramente ostico, quasi osmotico nei confronti di un'immagine che ragione per colori (il blu, il rosa, il rosso, l'azzurro sono i toni primari, esaltati dalla fotografia a grana grossa di Corey C. Waters), l'esordio alla regia dell'attrice lascia (intra)vedere un fiorente futuro d'autrice. Stewart, con La cronologia dell'acqua, adatta il crudo memoir di Lidia Yuknavitch - inespressa nuotatrice con un passato estremamente drammatico - seguendo una traccia decisamente - e meno male - lontana dai classici biopic. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart - recensione

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La cronologia dell’acqua di Kristen Stewart, in sala l’11 giugno, è tratto dal memoir di Lidia Yuknavitch. Il libro parla di una donna che trova e tira fuori la propria voce… Dicevo all’attrice protagonista, Imogen Poots: ‘Tu stai incarnando tutte noi’. (la Repubbli x.com

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