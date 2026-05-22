Francesco Totti e Ilary Blasi le tappe della crisi fino al divorzio | i tradimenti i gossip l’assegno di mantenimento

Il 22 maggio si è svolta in tribunale la prima udienza del processo di divorzio tra l’ex calciatore e l’ex conduttrice televisiva. I due ex coniugi si sono presentati davanti al giudice, segnando un passo ufficiale verso la separazione definitiva. Negli ultimi mesi sono circolate notizie su presunti tradimenti e gossip riguardanti la coppia, mentre si discute anche dell’assegno di mantenimento. La vicenda riguarda i passaggi legali necessari per sciogliere formalmente il loro matrimonio.

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai giunto al capolinea. I due ex si sono presentati oggi, giovedì 22 maggio, in tribunale per la prima udienza che condurrà all’epilogo del processo di divorzio. Ripercorriamo le tappe di quello che è stato definito l’addio più doloroso e chiacchierato di sempre nel mondo dello spettacolo e dello sport cominciato nel 2021. L’inizio della crisi. Fu Francesco Totti In un'intervista rilasciata al Corriere della sera a parlare apertamente del punto di rottura nel suo matrimonio: “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile 2021, ma io soffrivo da tempo”. In quell'occasione il Pupone rivelò di avere patito il definitivo addio al mondo del calcio – avvenuto nel 2016 – e la prematura scomparsa del padre, morto a causa del Covid nel 2020. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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TOTTI E ILARY, È FINITA DAVVERO: fissata la data ufficiale del divorzio!

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