disagi continui per gli stop elettrici lungo la via pisana

Domani, tra le 8 e le 16, ci saranno nuovi disagi lungo via Pisana Vecchia, tra S. Angelo, Fagnano e Montuolo, a causa di lavori programmati sulla rete elettrica. L’interruzione dell’energia elettrica interesserà questa zona per tutta la giornata. La strada resterà chiusa o con traffico rallentato durante le operazioni. Non sono previste variazioni o comunicazioni alternative per i residenti o i commercianti coinvolti.

1Ci risiamo. Domani alle 8 alle 16, lungo via Pisana Vecchia fra S. Angelo, Fagnano e Montuolo è prevista una nuova interruzione dell’energia elettrica per lavori programmati sulla rete. “Si tratta - ci ricorda Lorenzo Banducci, dentista di Sant’Angelo – della terza sospensione in meno di un anno, un dato che sta generando crescente preoccupazione e disagio tra residenti, professionisti e attività commerciali“. “Le interruzioni programmate sono comprensibili quando finalizzate al miglioramento della rete elettrica – sottolinea –, ma la loro frequenza e la limitata tempestività delle comunicazioni stanno creando difficoltà significative nell’organizzazione del lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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