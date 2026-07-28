In un comune di 115mila abitanti, le mamme denunciano la mancanza di servizi per giovani con disabilità oltre i 18 anni. Non ci sono percorsi per sviluppare autonomia o per inserirli nel mondo del lavoro, lasciando spesso solo il Centro Diurno come unica opzione. La carenza di strutture e programmi specifici impedisce ai ragazzi di proseguire un percorso di crescita e professionalizzazione, creando un vuoto dopo la fine delle scuole superiori.

Anastasio La mancanza di centri, percorsi e servizi che consentano ai ragazzi con disabilità che abbiano più di 18 anni di acquisire autonomie o di professionalizzarsi e di colmare quel vuoto che invece si spalanca una volta concluso il ciclo delle scuole superiori e che troppo spesso rende il Centro Diurno l’unica soluzione. La mancanza di criteri omogenei con i quali calcolare se e come debba essere divisa, tra i Comuni e le famiglie, la retta per i servizi semiresidenziali o residenziali destinati alle persone con disabilità. Una generale mancanza di coordinamento tra i Comuni che finisce col rendere immobile l’Ambito Territoriale del quale fanno parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabilità, la denuncia delle mamme. Nei loro Comuni 115mila abitanti: "Ma per i ragazzi nessun servizio dove scoprire autonomia e lavoro"

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