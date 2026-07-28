Dimaro-Napoli rinnovo in bilico | possibile accordo biennale

Il Napoli ha concluso il ritiro a Dimaro-Folgarida dopo undici giorni di allenamenti. In attesa di definire il rinnovo del contratto, la trattativa tra il club e il giocatore è ancora in corso. La possibilità di un accordo biennale è ancora aperta, ma non è stato raggiunto ancora un accordo ufficiale. La società ha lasciato la località senza comunicazioni definitive sulla situazione contrattuale.

Il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida si è concluso dopo undici giorni di preparazione. Questa volta, però, il tradizionale saluto alla Val di Sole ha avuto un significato diverso. Per la prima volta dopo quindici stagioni, infatti, non esiste ancora la certezza di un ritorno. L’accordo tra il club azzurro e la località trentina è in scadenza. Il futuro della collaborazione dipenderà quindi dall’esito delle trattative in corso. Ospitare la squadra richiede uno sforzo importante. Servono risorse economiche, strutture adeguate e una complessa organizzazione logistica. Il Napoli, inoltre, avrebbe presentato diverse richieste per migliorare ulteriormente le condizioni del ritiro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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