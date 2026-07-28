dimaro napoli panciera fiducioso sul rinnovo del ritiro

Il Napoli potrebbe continuare a svolgere il ritiro estivo a Dimaro anche nelle prossime stagioni. Dopo un bilancio positivo dell’ultimo ritiro, le discussioni sul rinnovo della collaborazione con la località trentina sono in corso. La decisione finale dipende dagli accordi tra le parti, che si stanno muovendo verso una possibile conferma della sede per le preparazioni estive. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Il rapporto tra il Napoli e Dimaro può proseguire anche nelle prossime stagioni. Il bilancio dell’ultimo ritiro è stato giudicato positivo. Ora l’attenzione si sposta sul rinnovo della collaborazione con la località trentina. Le presenze registrate sono state superiori rispetto al 2024, anche se leggermente inferiori a quelle dell’anno precedente. La risposta dei tifosi è stata comunque importante. Anche squadra e staff hanno espresso apprezzamento per le strutture messe a disposizione. A fare il punto è stato Marco Panciera, sindaco di Dimaro, intervenuto nel corso di Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale: “Il bilancio del ritiro del Napoli a Dimaro? Il Bilancio è positivo, abbiamo registrato presenze superiori al 2024. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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