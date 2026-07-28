Diesel sconto di 17 centesimi | quanto si risparmia

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, applicabile fino al 6 agosto. La misura mira a ridurre i prezzi dei carburanti, ma potrebbe non portare il prezzo sotto i due euro al litro. La riduzione si aggiunge ad altre misure di sostegno contro il caro carburanti. La decisione è stata presa per contenere l’aumento dei prezzi nel settore.

Roma, 28 luglio 2026 – Arriva lo sconto sul gasolio, ma potrebbe non bastare a riportare il prezzo sotto la soglia psicologica dei due euro al litro. Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo intervento contro il caro carburanti: una riduzione complessiva di 17 centesimi al litro, valida fino al 6 agosto. Il taglio è scattato dalla mezzanotte del 28 luglio e nasce dalla combinazione tra la riduzione delle accise e il conseguente effetto sull’Iva. La misura riguarda esclusivamente il diesel: per la benzina, almeno per il momento, non è stato previsto alcuno sconto. Per chi utilizza un’automobile a gasolio, il beneficio teorico è di 8,50 euro su un pieno da 50 litri. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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