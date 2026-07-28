A partire dalla mezzanotte del 28 luglio e fino al 6 agosto, il prezzo del diesel sarà ridotto di 17 centesimi al litro grazie a un decreto del governo. La misura, annunciata ufficialmente, interessa i distributori di carburante e mira a contenere i costi per i consumatori. La riduzione resterà in vigore per dieci giorni, in corrispondenza di un intervento temporaneo.

Il governo Meloni ha varato un mini-decreto che introduce uno sconto sul diesel di 17 centesimi al litro, valido dalla mezzanotte del 28 luglio fino al 6 agosto. La misura nasce per frenare il caro carburanti legato alle tensioni internazionali attorno allo Stretto di Hormuz e tocca solo il gasolio, non la benzina.Come funziona lo sconto sul dieselCon il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, lo Stato garantisce uno sconto sul diesel pari a 17 centesimi al litro, calcolati «tra accise e Iva». Lo ha chiarito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine della riunione di lunedì. Il taglio entra in vigore dalla mezzanotte di martedì 28 luglio e resta valido fino al 6 agosto. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Sconto sul diesel di 17 centesimi al litro: cosa prevede il decreto del governo Meloni

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Perché il Diesel più caro della benzina

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