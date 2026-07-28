I prezzi dei carburanti continuano a salire, con il diesel che supera i due euro al litro. La benzina si avvicina a questa soglia e potrebbe raggiungerla entro poche ore. La crescita dei costi riguarda sia il livello nazionale sia la provincia, dove si registra un aumento rapido e consistente negli ultimi giorni. Nessuna indicazione sulla fine di questa escalation, che prosegue senza sosta.

Fuori controllo. Così come a livello nazionale, anche la nostra provincia non sfugge alla clamorosa escalation di prezzi dei carburanti che caratterizza, non solo le ultime settimane, ma anche gli ultimi giorni. Gli aumenti non si contano più. Praticamente ogni giorno, le colonnine vengono aggiornate. Il diesel, anche nella modalità self, è già da qualche giorno ampiamente sopra quota 2 euro. Per la benzina – se il trend sarà confermato – è solo questione di ore. Anzi, in città, nella modalità ‘servito’, il muro dei 2 euro al litro è già stato valicato. La verde self ‘resiste’, ma parliamo di millesimi. Al Tamoil di viale Allende siamo a 1,998. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Diesel fuori controllo. Vola sopra i due euro. Per la benzina è solo questione di ore

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