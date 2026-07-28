In dieci settimane, l’autovelox sulla Paullese ha registrato 31.896 infrazioni per eccesso di velocità. Sono circa 450 le multe giornaliere tra le aree di Milanese e Cremasco. L’apparecchio fisso, installato il 30 aprile all’altezza dello svincolo di Spino Est, ha rilevato numerosi passaggi sopra i limiti consentiti. La maggior parte delle violazioni si concentra tra i chilometri 19+6 e 20+3.

Spino d’Adda (Cremona), 28 luglio 2026 – Hanno toccato quota 31.896 i verbali elevati per eccesso di velocità misurato dall’autovelox fisso che la Provincia ha installato il 30 aprile lungo la Paullese, all’altezza dello svincolo di Spino Est (al chilometro 19+6 in direzione Cremona e al chilometro 20+3 in direzione Milano). Il dato si riferisce al periodo che va dall’attivazione dell’apparecchiatura a fine aprile sino al 9 luglio, in totale dieci settimane di attività con una media di 450 verbali al giorno. Numeri impressionanti . Entrando nello specifico, in base al Codice della strada i verbali elevati in violazione dell’articolo 147 comma 7 (eccesso di velocità fino a 10 chilometri orari o violazione dei limiti minimi con sanzione di 42 euro, il che significa non superare il limite di 105 orari) sono stati 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dieci settimane con l’autovelox sulla Paullese, ed è strage di multe: 450 infrazioni al giorno fra Milanese e Cremasco

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