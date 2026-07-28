Un diciassettenne è morto dopo un incidente in scooter. La vittima, trasportata in ospedale, è deceduta poco dopo. La comunità di Bagno a Ripoli ha dichiarato lutto cittadino per i funerali del giovane. La strada coinvolta nell’incidente è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell’incidente. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

BAGNO A RIPOLI – “Il terribile lutto che ha colpito la famiglia Varvarito e l’intera comunità di Bagno a Ripoli con la scomparsa improvvisa del giovane Edoardo è una tragedia immensa, davanti alla quale possiamo solo stringerci in un abbraccio, per questo apprezzo molto e condivido la scelta del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, che fin dalle prime ore dopo l’incidente si è fatto interprete del dolore e dello sgomento dei propri cittadini per quanto avvenuto, di proclamare il lutto cittadino per domani, 29 luglio, giorno del funerale di Edoardo “. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la tragica... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Diciassettenne morto nell’incidente in scooter: lutto cittadino nel giorno dei funerali

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Diciassettenne muore mentre torna a casa da scuola in scooter - Daily, 29 maggio

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