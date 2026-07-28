Eni ha deciso di aprire l’accesso alla sua potenza di calcolo, evidenziando l’importanza del supercalcolo nell’innovazione tecnologica. In molti settori, tra cui fisica, scienze dei materiali, energia e salute, questa risorsa è diventata fondamentale per analisi e sviluppo. La mossa mira a favorire la collaborazione e l’utilizzo condiviso di strumenti avanzati, sottolineando l’importanza del supercalcolo nel progresso scientifico e tecnologico.

Nell’attuale scenario tecnologico il supercalcolo è diventato uno strumento essenziale per l’innovazione in settori che spaziano dalla fisica alle scienze dei materiali, dall’energia alla salute. In particolare, per le tecnologie legate alla transizione energetica, la disponibilità di grandi capacità computazionali è fondamentale per accelerare attività di ricerca e sviluppo, come il miglioramento delle celle solari, la progettazione di batterie più efficienti o lo studio di nuovi materiali. È in questo contesto che si inserisce il percorso intrapreso da Eni, che utilizza da anni il supercalcolo in molteplici ambiti: dall’analisi del sottosuolo alle simulazioni per la fusione a confinamento magnetico, fino alle più recenti applicazioni dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Potenza.

© Formiche.net - Dati, AI e sovranità tecnologica. Perché Eni apre la sua potenza di calcolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Ue vuole sovranità tecnologica, ma deve decidere chi controlla dati, energia e infrastruttureL'Unione europea mira a rafforzare la sovranità tecnologica, ma deve ancora stabilire chi gestirà i dati, l’energia e le infrastrutture critiche.

Emma, l’AI italiana finita nel tritacarne: la sovranità tecnologica è una strada in salitaEmma, l’intelligenza artificiale sviluppata in Italia, è stata temporaneamente sospesa dopo aver attirato attenzione sui social.

Temi più discussi: Supercalcolo e sovranità tecnologica: perché l’HPC conta sempre di più; Dall'asset alla sovranità: perché le infrastrutture sono tornate al centro della competizione sull'AI; AI, economia e geopolitica al centro del dibattito a Maratea; AI, economia e geopolitica al centro del dibattito a Maratea | Libero Quotidiano.it.

Eni apre propria capacità di supercalcolo a ecosistema innovazione(Teleborsa) - Una iniziativa che si inserisce nel contesto della crescente rilevanza strategica delle infrastrutture digitali, sempre più centrali per la competitività industriale e la sovranità dei d ... finanza.repubblica.it

Supercalcolo e sovranità tecnologica: perché l’HPC conta sempre di piùIl supercalcolo è diventato una leva strategica per ricerca, industria avanzata, energia e intelligenza artificiale, con infrastrutture capaci di trasformare dati e fenomeni complessi in modelli utili ... agendadigitale.eu