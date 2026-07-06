L’Ue vuole sovranità tecnologica ma deve decidere chi controlla dati energia e infrastrutture

Da linkiesta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Unione europea mira a rafforzare la sovranità tecnologica, ma deve ancora stabilire chi gestirà i dati, l’energia e le infrastrutture critiche. Dopo un viaggio negli Stati Uniti, Sergey Lagodinsky, negoziatore dell’AI Act per i Verdi al Parlamento europeo, ha evidenziato la sfida di definire ruoli e responsabilità in questi settori. La discussione riguarda chi avrà il controllo delle risorse strategiche e come proteggere gli interessi europei nel contesto globale.

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Di ritorno da un recente viaggio negli Stati Uniti, Sergey Lagodinsky, tra i negoziatori dell’AI Act per i Verdi al Parlamento europeo, guarda al Tech Sovereignty Package della Commissione europea con una convinzione: la corsa europea alla sovranità tecnologica non può prescindere dalla sostenibilità ambientale, dalla regolazione e dal controllo democratico delle infrastrutture digitali. È con questa lente che l’eurodeputato legge il pacchetto di iniziative con cui la Commissione europea punta a rafforzare la capacità dell’Unione nei settori considerati strategici per il futuro digitale: intelligenza artificiale, cloud, capacità di calcolo, data center e semiconduttori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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