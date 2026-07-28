Un comitato spontaneo proveniente dalla Calabria, e ora diffuso in tutta Italia, ha annunciato che sosterrà Silvia Salis alle primarie, ritenendo non competitivi Elly Schlein e Giuseppe Conte per le prossime elezioni politiche. La proposta arriva dal Sud e si rivolge a una sfida diretta contro i due leader del campo largo. La candidatura di Salis viene presentata come alternativa, con l’obiettivo di partecipare alle primarie e concorrere alle elezioni.

Arriva dal sud, specificamente dalla Calabria, la sfida a Schlein e Conte nel campo largo. Un comitato spontaneo, allargatosi in tutta Italia, ritiene i due leader non competitivi per le elezioni politiche e lancia la candidatura della sindaca di Genova, Silvia Salis, alle primarie, Ne parla Il Domani. L’iniziativa. L’iniziativa è partita da Tonino Perna. Economista, sociologo, ha una storia politica lunghissima: è stato presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte ha fondato il parco Ecolandia, alla periferia di Reggio Calabria, ispirato ai miti della Magna Grecia; e presidente del Comitato Etico della Banca popolare Etica di Padova, e tra i fondatori della rivista Altreconomia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Dal Sud la sfida a Elly Schlein e a Conte: “L’elettorato non li vuole, si facciano le primarie, sosterremo Silvia Salis”

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