La campagna FUTTIES continua a sfornare contenuti ad alto tasso di spettacolarità su EA SPORTS FC 26. L’ultima novità nel reparto Evoluzioni risponde al nome di Seminali tutti, un upgrade progettato per trasformare i terzini sinistri in registi e centrocampisti completi, cavalcando la tendenza tattica dei moderni “terzini invertiti”. Con un costo estremamente contenuto di 50.000 crediti (o 250 FC Points ) e una durata di 17 giorni (16 giorni e 23 ore), questa evoluzione regala un restyling quasi totale della carta, aggiungendo il ruolo di CC, portando il Piede Debole a livelli altissimi e garantendo boost statistici monumentali. Di seguito analizziamo nel dettaglio tutti i requisiti, i miglioramenti impressionanti e il verdetto sulla convenienza. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Da terzino a centrocampista totale: come funziona l’Evoluzione Seminali tutti su EA FC 26

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