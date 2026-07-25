In EA SPORTS FC 26, la nuova Evoluzione Velocista permette ai giocatori di raggiungere velocità superiori a 97, con un incremento di oltre 30 punti rispetto alle versioni precedenti. Questa evoluzione è progettata per migliorare le prestazioni in corsa, facilitando dribbling e scatti rapidi sulle fasce o in attacco. L’aggiornamento riguarda principalmente le statistiche di velocità, potenziando le capacità di sprint e accelerazione dei calciatori coinvolti. Non sono stati annunciati cambiamenti in altri aspetti del gameplay.

L’universo delle Evoluzioni di EA SPORTS FC 26 si arricchisce di un nuovo, potentissimo upgrade pensato per sfrecciare sulle fasce o bruciare la difesa avversaria. È arrivata ufficialmente Velocista, un’evoluzione che promette incrementi di statistiche monumentali, in particolare sulla rapidità e sulla fase offensiva. Con un costo fissato a 100.000 crediti (o 500 FC Points ) e una scadenza fissata a 17 giorni, questa Evoluzione rappresenta l’occasione perfetta per rilanciare una carta rimasta indietro nel meta e renderla un vero e proprio missile in-game. Analizziamo nel dettaglio tutti i requisiti, i miglioramenti impressionanti e le limitazioni da rispettare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Velocità 97 e +30 in quasi tutto: come funziona la nuova Evoluzione Velocista su EA FC 26

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