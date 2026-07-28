Crollo delle nascite in Italia | nel 2025 appena 355mila nati oltre il 60% rinuncia per motivi economici

Nel 2025 in Italia sono nati circa 355 mila bambini, con oltre il 60% delle famiglie che ha deciso di rinunciare a prole per motivi economici. Il calo delle nascite non deriva da un minor desiderio di diventare genitori, ma da difficoltà finanziarie che ostacolano la realizzazione del progetto di famiglia. I dati indicano una diminuzione significativa rispetto agli anni precedenti.

Il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. E’ questo il messaggio che emerge dal «Dossier Natalità 2026: Volere o Potere», realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con ISTAT e presentato oggi a Palazzo Wedekind, nel corso di un evento patrocinato dall’INPS, alla presenza di Gigi De Palo, Presidente Fondazione per la Natalità, Francesco Maria Chelli, Presidente dell’ISTAT e Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell’INPS. Nel 2025 sono nati appena 355mila bambini: minimo storico dal secondo dopoguerra Il rapporto fotografa un Paese in cui nel 2025 sono nati appena 355. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Crollo nascite: Taranto sotto la media italiana

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