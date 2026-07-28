Cristiano Ronaldo debutta come attore e produttore esecutivo in una serie tv inglese incentrata sul calcio. La produzione arriverà nei prossimi mesi e rappresenta la prima esperienza dell’ex calciatore nel mondo della televisione. L’annuncio è stato dato da fonti vicine alla produzione. Ronaldo, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali 2026, si prepara a interpretare un ruolo principale nella serie.

Nuova vita per Cristiano Ronaldo? Il fuoriclasse portoghese, reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, debutterà come produttore esecutivo e attore in una nuova serie tv inglese, ovviamente a tema calcistico. A 41 anni Ronaldo, che non ha mai nascosto la sua passione per il cinema e il desiderio di fare l'attore, sembra quindi pensare già oltre il campo. caption id="attachment184450" align="alignnone" width="1500" Getty Imagescaption La serie tv si chiamerà 'Day 1s' e racconterà le vicende di un potente procuratore di nome Stanley Dalton, interpretato da Damian Lewis star di 'Homeland' e 'Billions',che opera in Premier League e dovrebbe vedere nel cast anche l'ex attaccante francese, leggenda dell'Arsenal, Thierry Henry. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - Cristiano Ronaldo avvera uno dei suoi sogni: debutterà come attore in una serie tv sul calcio

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