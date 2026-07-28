In circa 50 anni, quasi 40 milioni di metri quadrati di spiagge sono scomparsi lungo le coste italiane. Oggi, circa la metà dei comuni costieri registra danni legati alla crisi climatica, che si manifesta con eventi meteorologici estremi e temperature record. Questi fenomeni contribuiscono all’erosione delle spiagge e aumentano la vulnerabilità delle aree costiere. La situazione evidenzia un incremento dei danni e delle conseguenze degli effetti climatici sulle zone di mare.

La crisi climatica minaccia sempre più i Comuni costieri. Non si tratta solo di caldo record che, tra le altre cose, favorisce il propagarsi degli incendi, ma anche degli eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell’ erosione dei lidi. Dal 2010 al 2026 salgono a 308 su un totale di 643 comuni costieri (pari al 48%) i comuni costieri colpiti da un totale di oltre mille eventi meteo estremi. Allagamenti da piogge intense (404), trombe d’aria (286) e mareggiate (107) sono quelli più frequenti. Negli ultimi 5 anni si è registrata un’impennata delle mareggiate (+550%) e delle raffiche di vento (+80%). Il Sud Italia il più colpito con Sicilia, Puglia e Calabria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica, coste italiane sempre più colpite: danni in quasi la metà dei comuni. In 50 anni spariti 40 milioni di mq di spiagge

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Sicilia e Calabria nella morsa del ciclone Ulrike

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