Cos' è il fenomeno della goccia fredda in arrivo in Italia maltempo e temporali rovinano l' estate al Sud

Una goccia fredda sta arrivando sull’Italia, portando maltempo e temporali intensi, soprattutto al Sud. L’ondata di maltempo, che interrompe la precedente ondata di caldo, ha causato piogge abbondanti e temporali violenti. Le previsioni indicano precipitazioni significative in diverse zone meridionali, con possibili allagamenti e danni alle infrastrutture. La situazione riguarda principalmente le regioni del Meridione, dove le condizioni sono in rapido peggioramento.

Dopo l’anticiclone incombe sull’Italia anche la famigerata “goccia fredda”. L’ondata di maltempo arrivata a spezzare la morsa della canicola che ha avvolto il Paese nelle ultime settimane fa temere temporali violenti pronti ad abbattersi in particolare al Meridione. Al centro dell’attenzione degli esperti è il fenomeno della DANA, tipico della Spagna e del Mediterraneo occidentale, conosciuto anche come “goccia fredda”. Il maltempo in arrivo in Italia Il termine identifica una bolla d’aria fredda proveniente dal nord dell’Atlantico che si forma in quota da una bassa pressione stazionaria e che è all’origine di forti temporali e nubifragi.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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