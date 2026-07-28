Cosa succedeva davvero sul set di Riverdale | la confessione choc di KJ Apa su droga bulimia e il pugno che lo ha salvato

Tre anni dopo la conclusione della serie televisiva, l’attore ha rivelato di aver affrontato problemi legati all’uso di droga e alla bulimia durante le riprese. Ha anche raccontato di aver subito un pugno sul set, episodio che considera avergli salvato la vita. Le sue parole svelano aspetti nascosti del suo percorso personale, lontani dall’immagine pubblica di sorriso e successo.

A tre anni dalla fine di Riverdale, KJ Apa ha deciso di togliersi la maschera e raccontare quello che nessuno vedeva dietro i sorrisi patinati e le scene romantiche della serie che lo ha reso famoso. L’attore neozelandese che ha interpretato Archie Andrews per sette stagioni ha rivelato dettagli scioccanti sul suo passato, parlando apertamente di dipendenza da sostanze stupefacenti, bulimia e del momento in cui il suo collega e amico Cole Sprouse lo ha colpito con un pugno in faccia. La confessione è arrivata durante una puntata del podcast Wildmen, condotto da Brendan Columbus e Dylan Sprouse, fratello gemello di Cole. Un contesto particolare, considerando che Dylan era presente quella notte allo strip club quando suo fratello decise di usare le maniere forti con l’amico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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