Ambra Angiolini si racconta senza filtri | dalla bulimia alla confessione sul suo funerale So già cosa succederà

L'attrice ha parlato apertamente della sua esperienza con la bulimia e ha rivelato di aver già deciso cosa accadrà al suo funerale, affermando: “So già cosa succederà”. Durante un'intervista, ha ripercorso la sua vita condividendo momenti di riflessione e ironia, senza filtri. Ha anche toccato temi personali, offrendo uno sguardo diretto sulla sua storia e sui pensieri riguardo al futuro.

Ambra Angiolini si racconta senza filtri in una lunga intervista rilasciata al programma Stories di Sky TG24, con l’attrice che ha ripercorso la sua vita con grande sincerità, alternando momenti di profonda riflessione a battute cariche di quella ironia che da sempre la contraddistingue. Dal successo folgorante da adolescente alla battaglia contro la bulimia, fino a una confessione inaspettata e divertente sul proprio funerale. Cresciuta in una famiglia operaia dove il senso di responsabilità era pane quotidiano, Ambra Angiolini ha imparato presto a cavarsela da sola. Dichiarazione “Mio papà era operaio, mia mamma lavorava con lui, quindi in casa eravamo tutti molto responsabili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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