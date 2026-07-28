Cosa è successo tra Paolo Maldini e la FIGC

Da ilpost.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì sera, Sky Sport ha annunciato le dimissioni di Paolo Maldini da direttore tecnico della nazionale maschile di calcio. La decisione riguarda anche Leonardo, suo collaboratore e ex calciatore brasiliano. La comunicazione è arrivata ufficialmente e riguarda entrambe le figure. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla FIGC, che non ha ancora commentato.

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Lunedì sera Sky Sport ha dato la notizia delle dimissioni di Paolo Maldini da direttore tecnico della Nazionale maschile di calcio e del suo collaboratore Leonardo, dirigente ed ex calciatore brasiliano. La notizia, che veniva da una fonte anonima, è stata poi ripresa da tutti gli altri media, ma né Maldini né la FIGC, la federazione calcistica italiana, l’hanno ancora commentata. Stando alle ricostruzioni di Sky Sport e dei giornali, Maldini e Leonardo hanno lasciato per via di profonde divergenze con il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che pure li aveva scelti due settimane fa. Maldini ha 58 anni ed è stato uno dei difensori più forti di sempre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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