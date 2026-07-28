Contro i pogrom riemergono i comitati popolari
Volontari monitorano tutta la notte le campagne intorno ai villaggi, facendo turni di guardia per prevenire pogrom. Con attenzione, osservano ogni minimo movimento o rumore, pronti a segnalare eventuali segnali di minaccia. Le sentinelle si scambiano informazioni in tempo reale, mantenendo un presidio continuo. La presenza di comitati popolari si rianima per vigilare sulla sicurezza locale e contrastare eventuali attacchi.
Volontari scrutano per tutta la notte la campagna intorno ai villaggi, facendo turni di guardia. Un fruscio, il più piccolo movimento, viene monitorato e segnalato a sentinelle in altri punti. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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