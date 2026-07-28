Contro i pogrom riemergono i comitati popolari

Da ilmanifesto.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Volontari monitorano tutta la notte le campagne intorno ai villaggi, facendo turni di guardia per prevenire pogrom. Con attenzione, osservano ogni minimo movimento o rumore, pronti a segnalare eventuali segnali di minaccia. Le sentinelle si scambiano informazioni in tempo reale, mantenendo un presidio continuo. La presenza di comitati popolari si rianima per vigilare sulla sicurezza locale e contrastare eventuali attacchi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Volontari scrutano per tutta la notte la campagna intorno ai villaggi, facendo turni di guardia. Un fruscio, il più piccolo movimento, viene monitorato e segnalato a sentinelle in altri punti. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

contro i pogrom riemergono i comitati popolari
© Ilmanifesto.it - Contro i pogrom riemergono i comitati popolari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Call of Duty, il film esce nel 2028: dal passato del regista riemergono parole durissime contro i videogiocatoriIl film di Call of Duty è previsto nelle sale per il 30 giugno 2028, confermato come progetto ufficiale.

Valcanneto: i comitati si mobilitano contro il nuovo piano TPLI comitati di Valcanneto si sono riuniti per opporsi al nuovo piano di trasporto pubblico locale che entrerà in vigore nel 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web