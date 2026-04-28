Il film di Call of Duty è previsto nelle sale per il 30 giugno 2028, confermato come progetto ufficiale. Tuttavia, le dichiarazioni passate del regista, Peter Berg, hanno suscitato discussioni. In alcune interviste precedenti, Berg aveva pronunciato parole dure nei confronti dei videogiocatori, portando a un dibattito sulla sua posizione e sull’impatto delle sue affermazioni nel contesto del nuovo film.

Il film di Call of Duty uscirà il 30 giugno 2028: progetto ufficiale, ma le vecchie dichiarazioni del regista Peter Berg fanno discutere. Il film di Call of Duty ha finalmente una data ufficiale. Dopo anni di annunci e tentativi mai concretizzati, Paramount e Activision hanno confermato l’uscita del progetto live-action per il 30 giugno 2028, in pieno weekend del 4 luglio negli Stati Uniti. È un passaggio importante per uno dei franchise più longevi e riconoscibili del mondo videoludico, ma la conversazione attorno al film ha preso una direzione diversa da quella che ci si poteva aspettare. Al centro dell’attenzione non ci sono ancora trama o cast — entrambi non annunciati — bensì il profilo del regista.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Call of Duty, il film esce nel 2028: dal passato del regista riemergono parole durissime contro i videogiocatori

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