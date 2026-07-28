La squadra di basket di Avellino ha confermato il rinnovo del contratto con il giocatore Donda, mantenendo la continuità nel roster. Contestualmente, ha annunciato l’ingaggio di Farias, un giovane talento che si aggiunge alla rosa. La strategia prevede di rafforzare la squadra con elementi già affermati e di sviluppare giovani promesse per il futuro. La società ha deciso di puntare su questa linea per la prossima stagione, mantenendo stabile la formazione vincente dell’ultima promozione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino continua a costruire il proprio organico seguendo una linea ben precisa: dare continuità al gruppo che ha conquistato la promozione e, allo stesso tempo, inserire giovani di prospettiva capaci di crescere all’interno del progetto biancoverde. Le ultime due operazioni del club vanno esattamente in questa direzione: la conferma di Andrea Donda e l’arrivo del playmaker Bruno Farias. La permanenza di Donda rappresenta una garanzia per coach e società. L’esterno biancoverde è stato uno dei protagonisti della cavalcata culminata con la vittoria del campionato di Serie B Interregionale, distinguendosi per affidabilità, intensità e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Continuità e futuro: la Scandone blinda Donda e accoglie Farias

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